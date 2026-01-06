В Челябинске в Рождественскую ночь будут ходить трамваи и автобусы

В Челябинске в Рождественскую ночь будут ходить автобусы и трамваи.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, автобусы будут курсировать с интервалом 30-40 минут до 01:00 7 января по маршрутам:

№ 8 «Мамина – Академика Королева»,

№ 9 «ЧТЗ – Петра Столыпина»,

№ 18 «Завод ЛД – Автобусный парк»,

№ 24 «ЖК Ньютон – ЧМК»,

№ 71 «Петра Столыпина – ЧМК».

После литургии в Свято-Симеоновском соборе, Свято-Троицком и Александро-Невском храмах можно будет уехать на железнодорожный вокзал, ЧМК, улицы Чичерина и Чистопольскую. Трамваи № 3 и № 22 отправятся от остановки «Цирк» в направлении своих конечных пунктов в 03:20 и 03:35.

Челябинск, новый День, Ольга Арсентьева

