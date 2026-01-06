«Металлург» вырвал победу в битве лидеров КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду одолел «Локомотив» из Ярославля в овертайме – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Магнитогорске сошлись сегодня лидеры КХЛ: «Магнитка» занимает первое место в таблице Восточной конференции и лидирует в общем зачете регулярного чемпионата, «Локомотив» – первый на Западе.

И обладатели Кубка Гагарина – 2025 с самого начала показали, что готовы отстаивать звание сильнейших. На 4-й минуте Максим Березкин выиграл борьбу у лицевого борта, скинул шайбу на синюю линию, откуда Никита Черепанов в касание переправил ее в ворота. Голкипер магнитогорцев удара не увидел из-за мешавших ему игроков – 1:0, ярославцы открывают счет.

На 20-й минуте Мартин Гернат вышел в центр, от синей линии переправил шайбу низом Артуру Каюмову, тот в касание скинул ее направо на ход Максиму Шалунову, и форвард ярославцев в касание пальнул по воротам «Металлурга» – 2:0.

Лишь во втором периоде магнитогорцам удалось отыграть одну шайбу: на 29-й минуте матча Люк Джонсон реализовал численное преимущество хозяев – 1:2.

Ближе к середине третьей двадцатиминутки игроков обеих команд «прорвало». На 46-й минуте Андрей Козлов сравнивает счет – 2:2. Минуту спустя Артур Каюмов вновь выводит вперед «Локомотив» – 3:2. А еще через две минуты Дмитрий Силантьев вновь сравнивает счет – 3:3.

После этого ненадолго наступило голевое затишье. Но на 56-й минуте матча взвинтили темп хозяева, Егор Коробкин переправил шайбу Макару Хабарову, и тот из круга для вбрасывания с кистей отправил ее в дальний угол ворот ярославцев – 4:3, «Металлург» впервые в матче выходит вперед.

На 59-й минуте голкипер гостей покинул ворота, устапив место шестому полевому игроку. И на последней минуте основного времени Мартин Гернат сравнивает счет – 4:4.

Овертайм клубы начали бодро, но в последней трети дополнительного периода скорости ощутимо снизились. И все-таки решили магнитогорцы не откладывать все до серии буллитов. На 65-й минуте встречи Валерий Орехов поставил точку – 5:4, победа магнитогорского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

