В Челябинске несколько горожан заперли на ночь в парке

В челябинском горсаду имени Пушкина накануне вечером заперли несколько человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», территория сада огорожена и зимой закрывается в 23:00. Но 5 января ворота оказались закрыты уже в 22:45. В это время в парке еще находились четверо горожан.

Часть из них пролезли под забором главного входа, но для беременной женщины такой путь «на свободу» был неприемлем. Челябинка смогла выбраться только минут через 20 через платную парковку.

«Сотрудники всегда обходят территорию горсада для предупреждения посетителей о том, что территория закрывается, и просят всех выйти. В парке есть пожарный выход через парковку. Администрация парка приносит свои извинения гостям за сложившуюся ситуацию», – цитирует 74.ru комментарий администрации парка. Правда, в учреждении культуры не пояснили, почему ворота заперли раньше времени, но пообещали провести с

сотрудниками дополнительный инструктаж о «строгом соблюдении режима работы».

Челябинск, Ольга Арсентьева

