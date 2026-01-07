Многоквартирный дом в Челябинске топит сточными водами, коммунальщики аварию не признают

Жители одного из многоквартирных домов Челябинска жалуются, что их подвал уже больше 10 дней топит сточными водами, они задыхаются от запаха фекалей, но коммунальщики не признают ситуацию аварийной и собираются начать ремонт только после каникул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в доме № 3А на Пятой Электровозной улице.

По словам жильцов, подвал начало заливать 26 декабря, тогда же появилось и неприятное амбре, в управляющую компанию они обратились 30 декабря. На следующий день пришел сантехник, но течь устранить не удалось, а запах ста еще сильнее. Горожане обратились в аварийно-диспетчерскую службу. «Аварии нет, так как затоплен подвал, а не колодцы; заявка будет передана в ЖЭУ только после 12 января», – цитирует ответ коммунальщиков телеграм-канал «Новости Челябинска».

Жители считают отказ в признании ситуации неправомерным и требуют немедленно ликвидировать протечку и после этого дезинфицировать подвал и подъезд; проверить герметичность стояка и фановой трубы (в т.ч. на крыше), провести диагностику канализационной системы. Кроме того, они требуют организовать внеплановую проверку управляющей организации на предмет нарушения лицензионных требований (ст. 19.5 КоАП РФ)».

