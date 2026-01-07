В Челябинске по пешеходной зоне городского бора автомобили разъезжают, как по дороге

Водители в Челябинске стали все чаще игнорировать запрет проезда по лесопарковой зоне и катаются по пешеходным дорожкам, как по шоссе.

Как сообщили РИА «Новый День», сотрудники ГАИ разыскали водителя «Ниссана», который накануне рассекал по прогулочной аллее в городском бору между лыжной базой и улицей Худякова. 55-летнего челябинца привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.16. КоАП РФ и оштрафовали на… 750 рублей.

Между тем, горожане зафиксировали еще одно нарушение: на этот раз по пешеходной зоне в бору катался «Киа» с оренбургскими номерами.

Челябинцы, часто бывающие в парке, отмечают, что видят подобное постоянно: «Мой сын учится в школе на Худякова- 22. По утрам там гуляем перед школой. И каждый раз проезжают две-три машины. Водители с каменными лицами – как будто так и надо. Хотя висят знаки!» – возмущается одна из них. «Кирпич надо вешать с обеих сторон, а не знак «Движение запрещено», у которого куча исключений», – говорит другой.

