В ДТП на Южном Урале погибли дети – их выбросило на дорогу

В Челябинской области в ДТП погибли двое детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла накануне вечером на дороге «Вахрушево-Долгодеревенское». «Сузуки SX4» пересекая нерегулируемый перекресток не уступила дорогу грузовику «Скания».

В результате ДТП на месте скончались две 13-летние девочки, сидевшие сзади, не были пристегнуты ремнями безопасности. От удара они выпали на дорогу и погибли. 37-летняя женщина-водитель и 43-летний мужчина-пассажир госпитализированы с травмами. Они тоже ехали, не пристегнувшись. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Челябинск, Софья Артемьева

