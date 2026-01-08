«Металлург» одержал четвертую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду одолел «Авангард» из Омска – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вслед за лидером Запада игроки «Магнитки» встретились со своими преследователями на Востоке – омским «Авангардом», занимающим второе место в таблице конференции. И матч оказался не менее трудным.

Первый период прошел в обоюдных атаках: команды нанесли более 20 бросков каждая. Но лишь однажды хоккеистам удалось зажечь сигнальный фонарь за воротами соперника.

Сделали это хозяева. На 12-й минуте Люк Джонсон из центра зоны «Авангарда», выдержав паузу, пробил по воротам, и шайба над плечом голкипера влетела в верхний угол – 1:0, магнитогорцы реализуют численное преимущество.

Во второй двадцатиминутке игроки обоих клубов продолжили активно атаковать, но большинство атак вязли в обороне соперников: магнитогорцы сумели нанести лишь 5 ударов в створ ворот, омичи – семь. Но один из этих семи оказался результативным. На 27-й минуте Майкл Маклауд реализовал большинство «Авангарда» – 1:1.

Третий период также оказался скуп на голы. Но во второй половине игрового отрезка практически один за другим на скамье штрафников побывали сразу трое игроков гостей. И хотя реализовать большинство «сталевары» не смогли, омичи явно подустали, отыграв в совокупности шесть минут вчетвером. В итоге на 56-й минуте матча, почти сразу после выхода очередного «штрафника», хозяева убежали в атаку. Дерек Барак, получив шайбу у левого борта, прострелил в центр на ход Даниилу Вовченко, тот лишь успел подставить клюшку, и шайба, ударившись в нее, срикошетила в ворота – 2:1, четвертая подряд победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

