В Челябинске ребенок сломал позвоночник, катаясь с горки

В Челябинске подросток сломал позвоночник, катаясь с горки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке

Новосинеглазово.12-летний мальчик вместе с друзьями ехал по ледяному спуску «паровозиком», подскочил на ледяном бугре и упал на спину.

Школьника сразу же в травмпункт ГКБ № 9, но не обнаружили у ребенка никаких серьезных травм и отправили домой. На следующий день боль значительно усилилась, и родители снова отвезли подростка в больницу, где выявили компрессионный перелом двух позвонков и немедленно госпитализировали ребенка.

Теперь семья через благотворительный фонд собирает средства на дорогостоящий корсет и долгую реабилитацию, пишет 74.ru.

Между тем, полиция и прокуратура начали проверки по факту травмирования ребенка на самодельной горке и несвоевременного оказания медпомощи.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube