Московский снегопад вмешался в планы южноуральцев, собирающихся сегодня вечером лететь в столицу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два самолета из Шереметьево, которые должны были приземлиться в аэропорту имени Курчатова в 18:30 и 21:30, задерживаются минимум на1,5 часа. Поэтому на 2 часа отложены и разворотные рейсы. Пока планируется, что SU-1423 вылетит не раньше 21:30, а FV-6194 – 00:30.

Челябинск, Софья Артемьева

