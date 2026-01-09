«Трактор» одержал третью победу подряд, не проиграв пока ни одного матча с начала года

Челябинский «Трактор» дома обыграл «Амур» из Хабаровска – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , «Трактор» продолжает триумфальную домашнюю серию, стартовавшую с началом нового, 2026 года. Хотя сегодня челябинцам пришлось нелегко в матче с не самой сильной, но одной из самых упорных команд Континентальной хоккейной лиги, ведущей борьбу за право выхода в плей-офф («Амур» находится на восьмом месте таблицы Восточной конференции).

Первый период хозяева и гости провели в равной борьбе.

На 10-й минуте встречи Джош Ливо открыл счет – 1:0. На 16-й форвард хабаровчан Алекс Бродхерст вернул равновесие – 1:1.

Вторая двадцатиминутка, во многом, и вовсе прошла под диктовку гостей. Но челябинцы больше били по воротам. И один из бросков оказался результативным: на 26-й минуте матча Джош Ливо оформил дубль, вновь выведя «Трактор» вперед – 2:1.

А в третьем периоде сказался класс южноуральского клуба. На 49-й минуте Михаил Григоренко реализовал большинство – 3:1. А через 30 секунд Андрей Светлаков отправил в ворота гостей четвертую шайбу.

Впрочем, «Амур» сдаваться не собирался. На 55-й минуте гости выиграли борьбу в чужой зоне, Ярослав Дыбленко набросил от синей линии, а оказавшийся на пятаке Александр Филатьев вовремя подставил клюшку – 2:4.

На 58-й минуте голкипер хабаровчан покинул створ ворот. Но и вшестером гостям не удалось изменить положение вещей на льду. Более того, на последней минуте матча Джош Ливо почти оформил хет-трик, поразив пустые ворота «Амура». Но сделал это, как определили судьи, уже после того, как прозвучала финальная сирена.

Итог – 4:2, уверенная победа челябинцев.

Из трех матчей, проведенных в новом году, «черно-белые» не уступили ни одного.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube