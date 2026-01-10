Челябинцы больше 12 часов не могут вылететь в Москву

Отменены два рейса из Челябинска в Москву, несколько задерживаются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , причиной изменений в расписании стал сильный снегопад, обрушившийся на столицу.

По информации онлайн-табло челябинского аэропорта, на данный момент два авиарейса из Челябинска в Москву, запланированные на 16:20 и 19:30, отменены.

Также задерживаются авиарейсы из Челябинска в Москву, назначенные на 22:30 пятницы, 9 января (расчетное время вылета – сегодня, 11:00), а также на 06:05 (перенесен на 16:35) и 12:30 (новое время 14:25).

В «Аэрофлоте» корректировку расписания полетов объяснили ограничениями на прием рейсов в аэропорту Шереметьево, введенными в связи с неблагоприятными погодными условиями. По информации пресс-службы аэропорта, они продлены до 10:00 по московскому времени.

Кроме того, перенесен вылет рейса в Хургаду (22:40 вместо 19:25).

Задерживается также прилет самолетов из Москвы и Хургады. Рейсы из столицы, ожидавшиеся в 05:05 и 11:35, должны прибыть в 15:05 и 13:05. Турецкий борт ждут в 20:50 вместо 16:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

