Под Челябинском встал рейсовый автобус из Казахстана в Екатеринбург с 40 пассажирами

В Челябинской области сломался автобус из Казахстана в Екатеринбург.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 10 января, на 35 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» в Сосновском районе Южного Урала.

Из-за технической неисправности был вынужден остановиться пассажирский автобус, следовавший по маршруту Костанай – Екатеринбург. В салоне находилось 40 пассажиров.

«Установив, что поломка существенная и дальнейшее движение автобуса невозможно, сотрудники полиции организовали вызов другого автобуса. Всех пассажиров пересадили в попутный прибывший транспорт и они смогли продолжить путь», – уточнили представители ведомства.

В настоящее время на месте принимаются меры по устранению неисправности автобуса. Полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маяками обозначает участок, где находится неисправная машина.

Челябинск, Виктор Елисеев

