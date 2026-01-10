Под Челябинском встал рейсовый автобус из Казахстана в Екатеринбург с 40 пассажирами

В Челябинской области сломался автобус из Казахстана в Екатеринбург.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 10 января, на 35 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» в Сосновском районе Южного Урала.
Из-за технической неисправности был вынужден остановиться пассажирский автобус, следовавший по маршруту Костанай – Екатеринбург. В салоне находилось 40 пассажиров.
«Установив, что поломка существенная и дальнейшее движение автобуса невозможно, сотрудники полиции организовали вызов другого автобуса. Всех пассажиров пересадили в попутный прибывший транспорт и они смогли продолжить путь», – уточнили представители ведомства.
В настоящее время на месте принимаются меры по устранению неисправности автобуса. Полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маяками обозначает участок, где находится неисправная машина.
Челябинск, Виктор Елисеев
