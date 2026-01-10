Челябинское танковое училище откроют в 2026 году

В Челябинске возобновит работу высшее танковое командное училище.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , возрождении Челябинского высшего военного танкового училища станет следующим этапом реализации программы трансформации системы подготовки военных кадров, начавшейся в прошлом году.

В рамках программы в течение 10 лет (2025-2034 годы) предполагается открытие 15 военных вузов. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщают «Известия». В 2025 году возобновило работу Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

В наступившем году планируется открытие еще трех учебных заведений – Челябинского высшего танкового командного училища, Ульяновского высшего военного авиационного училища летчиков и Новочеркасского высшего военного командного училища связи. В качестве преподавателей в них предполагается привлекать специалистов, имеющих опыт СВО, а также профессорско-преподавательский состав из военно-учебных центров при федеральных университетах России.

Напомним, информация о планах по возрождению Челябинского танкового училища появилась в июле прошлого года.

Челябинское высшее танковое командное училище было создано в 1941 году. После окончания Великой Отечественной войны, в рамках сокращения численности армии, в 1948 году училище расформировали.

В 1966 году учебное заведение вновь открыли в Челябинске. А в 1997 году оно сменило статус, став военным институтом.

В 2007 году вуз расформировали в ходе очередной армейской реформы. А в 2019 году территорию танкового училища продали под жилую застройку.

Челябинск, Виктор Елисеев

