«Металлург» продлил победную серию до пяти матчей

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене разгромил СКА из Санкт-Петербурга – 5:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , встреча в Магнитогорске больше походила на избиение.

К середине первого периода на 10 бросков хозяев по воротам армейцы не ответили ни одним. Поэтому гол магнитогорцев на 10-й минуте матча стал вполне закономерным. Дмитрий Силантьев убежал один на один с вратарем гостей и покойно открыл счет – 1:0.

На 17-й минуте встречи Александр Петунин, получив на пятачке шайбу от Сергея Толчинского, вогнал вторую шайбу в ворота питерского клуба. На первый перерыв «сталевары» ушли, ведя по броскам в створ ворот 20:5.

Во второй двадцатиминутке ничего не изменилось. Полное преимущество хозяев на корте, еще меньшее число бросков СКА в створ ворот соперника (после 40 минут – 39:9 в пользу южноуральцев). И как итог – две безответные шайбы в воротах питерцев: на 30-й минуте отличился Артем Минулин, на 31-й – Сергей Толчинский.

В начале третьего периода гости остались в меньшинстве, но отбились. И сразу после выхода удаленного игрока ринулись в контратаку. Выход на 43-й минуте встречи к воротам магнитогорцев Маркуса Филлипса стал неожиданностью для хозяев, и голкипер «Магнитки» не устоял – 1:4.

Однако на 47-й минуте армейцы вновь остались вчетвером, и через минуту Дерек Барак реализовал большинство – 5:1. После этого магнитогорцы окончательно вернули контроль над ситуацией. А гости продолжали удивлять своей неторопливостью: второй удар по воротам в третьем периоде (и 11-й за весь матч) питерцы нанесли на 53-й минуте встречи.

Итог – уверенная победа «Металлурга», который выигрывает уже в пятом матче подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

