В Чебаркульском районе легковушка вылетела с дороги. Ребенок погиб, двое взрослых пострадали

Четверо детей погибли на южноуральских трассах за первые десять дней года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в ведомстве серьезно обеспокоены всплеском смертельных ДТП в регионе. По данным ГАИ, в первые дни нового года в автомобильных авариях погибли уже четверо детей.

Так, очередное жуткое ДТП произошло сегодня, 10 января, в Чебаркульском районе.

В 15:35 на 37 километре автодороги «Бишкиль – Варламово». 45-летняя автоледи не справилась с управлением, и ее «Рено Сандеро» на изгибе дороги влево вылетело в левый кювет, врезалось в дерево и опрокинулось.

Ехавшая в машине четырехлетняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Водитель и 51-летний пассажир доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

В ГАИ заявили, что крайне обеспокоены всплеском смертельных аварий на дорогах региона. «Первые 10 дней января принесли региону горькую статистику: четверо детей-пассажиров стали жертвами беспечности водителей и грубых нарушений правил дорожного движения, – заявили в силовом ведомстве. – Статистика последних дней наглядно демонстрирует, что несоблюдение элементарных норм безопасности является главной причиной трагедий на наших дорогах».

По мнению представителей ведомства, игнорирование дорожных знаков, ремней безопасности, рискованные и недопустимые маневры, необдуманные поступки и стремление сэкономить секунды приводят к неоправданным потерям человеческих жизней.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube