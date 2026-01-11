Южноуральский участок М-5 временно закрыли из-за снегопада

В Челябинской области ввели временное ограничение движения по одной из федеральных трасс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия (снегопад, образование зимней скользкости, снежный накат, рыхлый снег на проезжей части).

В связи с этим запрещено движение пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также грузового транспорта на участке автодороги М5 «Урал» с 1799 километра (Чебаркуль) по 1548 километра (граница Челябинской области с Башкирией).

Предварительное время действия ограничений – до 14:00 воскресенья, 11 января.

Южноуральцам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, переждать непогоду на специализированных стоянках или искать пути объезда.

UPD 08:54: В 10:00 по местному времени введены ограничения движения автотранспорта на участке автодороги М5 на территории республики Башкортостан – с 1548 по 1480 километр. Они также действуют до 14:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

