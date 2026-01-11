В Магнитогорске «Форд» врезался в рейсовый автобус. Пострадали пассажиры

В Челябинской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла в Магнитогорске около 12:30.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус «Тойота Хайс» под управлением 64-летнего мужчины.

В результате ДТП травмы получили 55-летний пассажир автобуса и 35-летний мужчина, ехавший в «Форде».

Рейсовый автобус следовал из Белорецка в Магнитогорск. В момент происшествия в его салоне находилось 7 пассажиров.

Водитель «Тойоты» автобуса привлекли к административной ответственности за ряд нарушений правил дорожного движения и требований к перевозкам.

Челябинск

