В Магнитогорске «Форд» врезался в рейсовый автобус. Пострадали пассажиры

В Челябинской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла в Магнитогорске около 12:30.
По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус «Тойота Хайс» под управлением 64-летнего мужчины.
В результате ДТП травмы получили 55-летний пассажир автобуса и 35-летний мужчина, ехавший в «Форде».
Рейсовый автобус следовал из Белорецка в Магнитогорск. В момент происшествия в его салоне находилось 7 пассажиров.
Водитель «Тойоты» автобуса привлекли к административной ответственности за ряд нарушений правил дорожного движения и требований к перевозкам.
Челябинск, Виктор Елисеев
