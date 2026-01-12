12 января ожидаются следующие события – Челябинск

12.01.2026, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

10:00 – 14:00 Челябинск – Экскурсия-беседа «Самые чарующие места Челябинской области» ко Дню заповедников и национальных парков (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

14:00 Челябинск – День громкого чтения: читаем стихи Льва Рахлиса (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Библиотечный вечер «Святочные гадания» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Учебный курс «Английский для путешествий» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

18:00 Челябинск – Колядки (ДК «Сосновка», пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2а) (по записи)

