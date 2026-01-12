На Крещение в Челябинске откроют пять купелей

Власти Челябинска организуют работу пяти купелей к празднику Крещения Господня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 5 официальных купелей будут оборудованы в Челябинске в преддверии праздника Крещения, 18 января. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Места для погружения будут организованы на Первом озере (у пляжа «Восточный берег»), на Шершневском водохранилище (в поселке Сосновка, на улице Красных Казаков, и у пляжа «Каспийский берег») и на озере Смолино (рядом со «Смолино-Парком», а также на пляже «Солнечный берег»).

Работать купели начнут в воскресенье, 18 января, в 17:00. Окунуться в честь одного из главных христианских праздников челябинцы смогут до 16:00 понедельника, 19 января, когда и отмечается Крещение.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube