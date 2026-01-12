Медики больницы Миасса удалили у пациентки опухоль размером с баскетбольный мяч

Врачи избавили пожилую жительницу Челябинской области от огромной опухоли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, операцию 60-летней женщине провели в миасской ГКБ №2. У нее обнаружили гигантскую опухоль яичника, которая, разрастаясь, поднимала вверх все органы брюшной полости и давила на диафрагму, мешая дышать.

«Природа опухоли была не совсем ясна, – рассказал заместитель главного врача по медицинской части, врач-онколог больницы Алексей Зайков. – При поступлении у пациентки был низкий показатель специфичного опухолевого маркера, а вот данные УЗИ и КТ указывали, что ее структура может иметь определенный потенциал злокачественности».

Опухоль, исходившая из яичника, достигала объема баскетбольного мяча. Она настолько деформировала анатомию брюшной полости, что тонкий кишечник буквально «распластывался» по ее поверхности. Тем не менее, благодаря минимальному спаечному процессу, врачи сумели полностью удалить новообразование, сохранив функции всех соседних органов.

Операцию провели в плановом порядке. Длилась она чуть больше часа и проходила при участии двух онкологов, анестезиологической бригады, операционной сестры и санитарки.

Полученный материал мы отправили на гистологическое исследование в лабораторию, которое и позволит определить точный диагноз. А женщине после такого вмешательства стало значительно легче, потому что с нее как будто сняли тяжелый груз. Уже через семь дней пациентка покинула стены больницы без осложнений, без реанимации, с надеждой на полное выздоровление.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

