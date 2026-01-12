На Южный Урал надвигаются аномальные морозы

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за наступающих холодов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, 13 января местами, 14-17 января в большинстве районов региона ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

Резкое наступление холодов синоптики связывают с арктическим антициклоном, на периферии которого в течение недели будут находиться Западная Сибирь и Урал.

В северной половине области (за исключением западных склонов Уральского хребта) с высоким атмосферным давлением и слабым ветром погода установится морозная: уже с 13-14 января ночные температуры будут опускаться к отметкам в 28 -33 градуса мороза. Самая холодная ночь на Южном Урале ожидается с 14 на 15 января, когда температуры воздуха могут достигать -35 градусов и ниже.

В южной половине области будет столбик термометра чуть выше, но более сильный ветер северного и северо-восточного направления усугубит ощущение мороза и там.

«Далее антициклон, усиливаясь, продолжит распространение холода и на Казахстан, и на часть европейской территории России, что будет способствовать длительному периоду АХП на территории Челябинской области», – отмечают синоптики.

В Челябинске морозы ниже 30 градусов ожидаются в ночи на 14 и на 15 января. Днем температура воздуха в областном центре в среду и четверг будет в пределах -22, -25 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

