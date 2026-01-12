В новогодние выходные в Челябинской области произошло больше 130 пожаров. Погибли трое

Более 130 пожаров произошло за новогодние праздники на Южном Урале.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с 1 по 11 января в регионе произошло 133 пожара. Этот показатель равен прошлогоднему – тогда также было зарегистрировано 133 случая.
При этом число погибших в 2026-м снизилось с семи до трех человек. «Гибели детей не допущено», – уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Спасти из огня пожарные смогли 14 человек.
ЧП на водоемах обошлись без погибших.
