Не забудьте нажать на кнопку: челябинцам напомнили об остановках по требованию

В челябинском МУП СОД напомнили горожанам, где автобусы останавливаются по особому сигналу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Служба организации движения», остановки по требованию есть на каждом маршруте перевозчика.

«Их цель – экономить ваше время, поддерживать комфортную температуру в автобусе и обеспечивать эффективное движение транспорта», – подчеркнули в компании.

Челябинцам важно помнить, что на таких остановочных пунктах автобус останавливается, только если пассажир нажимает кнопку (для выхода) или машет рукой (для входа).

«Это нужно делать заблаговременно, чтобы водитель автобуса мог сориентироваться и заранее выполнить необходимые маневры для безопасной остановки. В случае, если сигнал подается слишком поздно, а порой уже в момент проезда остановочного пункта, для исключения аварийных ситуаций водитель обязан продолжить движение до следующей остановки», – предупреждают южноуральцев.

Остановки по требованию организованы на следующих автобусных маршрутах:

Маршрут №14а

Гаражи (в сторону Новосинеглазово)

Сад «Локомотив-2»

Сад «Прогресс»

Сад «Нефтяник»

Переезд (Челябинская)

Маршруты №2 и №34

Пляж «Городской» (только для автобуса №2)

Парк «Северо-Западный» (только для автобуса №34)

ГСК «Коралл» (только для автобуса №34)

Эльтонская 1-я (Самохина)

Воробьева

Переезд (Линейная)

Связьстрой

База ПТК

Восточная проходная

Завод шлифизделий

Линейная

Маршруты №1 и №45

Комарова (только для автобуса №1)

Академия госслужбы (только для автобуса №1)

Городок 11А (только для автобуса №45)

ГСК «Коралл» (только для автобуса №45)

Тракторосад

Стрельбище

Поворота на Аэропорт

Магистральная

Поворот на ЧМК

Маршруты №8, №9, №45

Гатчинская

Ростовская

Другие маршруты

Парк «Северо-Западный» (маршрут №18)

Хариса Юсупова (маршруты №18 и №64)

Городок 11А (маршрут №58)

ГСК «Коралл» (маршруты №58 и №64)

Лакокрасочный завод (маршрут №24)

Лакокрасочный завод (маршруты №24, №31, №71)

Поворот на ЧМК (маршрут №41)

АТУ (маршрут №41)

Челябинск

