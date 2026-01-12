В психбольнице Златоуста вспыхнул пожар

Больше 130 человек эвакуировали из психиатрической лечебницы Златоуста.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании на территории областной психиатрической больницы города Златоуста поступило сегодня, 12 января.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что пожар произошел в спортзале, расположенном в помещении пристроя к зданию.
Из медицинского учреждения вывели 132 человека, разместив их в клубе «Радуга». Пострадавших в результате ЧП нет.
Открытое горение ликвидировали на площади 100 квадратных метров. В тушении принимали участие 35 человек и 10 единиц техники.
Причины происшествия устанавливает испытательная пожарная лаборатория.
Челябинск, Виктор Елисеев
