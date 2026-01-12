Платить за ЖКХ по-новому южноуральцам придется уже в феврале

Тарифы на коммунальные услуги проиндексируют в 2026 году дважды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , квитанции с новыми начислениями жители Челябинской области получат уже в первых числах февраля.

Напомним, с 1 января 2026 года ежемесячный взнос вырастет на 11% – 15,45 рублей за квадратный метр (рост составит 1,53 рубля на «квадрат»).

Кроме того, также с 1 января тарифы на ЖКУ вырастут на 1,7%. А с 1 октября южноуральцев ждет еще одно повышение – в среднем на 14%. При этом распоряжением правительства РФ установлено предельно допустимое колебание октябрьской индексации в 4,8%. Это значит, что в каких-то муниципалитетах увеличение может составить 18,8%.

В 2025 году плата за коммунальные услуги выросла в Челябинской области, в среднем, на 18% (с 1 июля). При этом в 139 территориях Южного Урала средний рост платы за «коммуналку» составил 13,5%. В 141 – на 18%. В Челябинске, Магнитогорске и Копейске решили воспользоваться максимальным значением допустимого отклонения, так что плата выросла здесь, в общей сложности, на 19,9%.

Челябинск, Виктор Елисеев

