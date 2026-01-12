Национальный парк «Зигальга» возглавил экс-чиновник районной администрации

В национальном парке «Зигальга» – новый директор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на должность директора национального парка «Зюраткуль» назначен Александр Решетов. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Об этом сообщила пресс-служба парка.

«Александр Решетов имеет значительный опыт государственной и общественной работы в Челябинской области, включая руководство проектами в сфере туризма и охраны окружающей среды, – рассказали представители заповедника. – Его назначение связано с необходимостью усиления управления особо охраняемой природной территорией и дальнейшего развития экологического туризма на Южном Урале».

Александр Решетов родился в 1985 году в Катав-Ивановске. В 2009 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Трудовую деятельность начал юристом управления социальной защиты населения администрации Катав-Ивановского района. Впоследствии работал в кадастровой палате Катав-Ивановска, был председателем районной общественной палаты, с 2015 года – депутатом муниципального парламента (сначала – от КПРФ, впоследствии – член фракции «Единой России»), возглавлял отдел развития туризма администрации Катав-Ивановского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

