В Магнитогорске пятилетний ребенок сломал ключицу во время катания в парке

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту травмирования маленькой девочки при катании на тюбинге.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел днем 10 января на территории одного из парков в Правобережном районе Магнитогорска.
Во время катания со склона на тюбинге 5-летняя девочка столкнулась с мужчиной. Родители отвезли ребенка в больницу, где ему поставили диагноз – перелом ключицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы ЧП, бизнесмен, организовавший катание на тюбингах, и его работники.
Челябинск, Виктор Елисеев
