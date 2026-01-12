В Магнитогорске пятилетний ребенок сломал ключицу во время катания в парке

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту травмирования маленькой девочки при катании на тюбинге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел днем 10 января на территории одного из парков в Правобережном районе Магнитогорска.

Во время катания со склона на тюбинге 5-летняя девочка столкнулась с мужчиной. Родители отвезли ребенка в больницу, где ему поставили диагноз – перелом ключицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы ЧП, бизнесмен, организовавший катание на тюбингах, и его работники.

Челябинск

