В Челябинской области автобус с детьми врезался в погрузчик. Пострадали пассажиры

В Челябинской области устанавливают обстоятельства ДТП с участием школьного автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 12 января, около 19:00 на 17-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» в Сосновском районе.

По предварительным данным, водитель школьного автобуса ПАЗ, следовавший из поселка Рощино в Славино, не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и врезался в него.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров – два мальчика и девочка. Всем им было по 13 лет.

В Сосновском межрайонном следственном отделе СКР возбуждено уголовное дело.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube