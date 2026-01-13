13 января ожидаются следующие события – Челябинск

13.01.2026, вторник

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина)

10:00 Челябинск – «Творите собственным умом»: мастер-класс по поиску научной информации в электронных библиотеках ЧОУНБ и ресурсах открытого доступа и оформлению научных текстов по ГОСТу (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:30 Челябинск – Фольклорный праздник «Рождественские колядки» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Встреча маленьких интеллектуалов «Познавайка» для детей 2,5-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Открытие нового здания прокуратуры Калининского района с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера и прокурора Челябинской области Игоря Донгаузера (пр. Победы,136, въезд со стороны ул. Турбинная)

14:00 Челябинск – Презентация «Подвиг Ленинграда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы) (по записи)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Гениальный Гоголь или к нам едет РЕВИЗОР!» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Экскурсия-выставка «Натюрлих и мода» с художником Р.Р. Булатовой (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Практикум «Работа с Яндекс. Картами» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – Встреча «По дороге к Высоцкому» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

