Северо-запад Челябинска на полторы недели останется без трамвайного сообщения

Движение трамваев по проспекту Победы в Челябинске закроют на 10 дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, подрядчик по строительству линии метротрамвая на этой неделе приступит к присоединению временных трамвайных путей к действующей сети.

В связи с этим с 22 часов 16 января до 23 часов 26 января (на 10 дней), закрывается движение трамваев по проспекту Победы на участке от улицы Чичерина до Каслинской.

На время действия ограничений организуют компенсационный автобусный маршрут. Он будет проходить по проспекту Победы, улицам Косарева, Братьев Кашириных и Кирова через остановочные пункты: «Чичерина», «Универсам», «Поликлиника», «Молдавская», «Солнечная», «Ворошилова», «Молодогвардейцев», «Областная больница №3», «Пионерская», «Обувная фабрика», «Тепличная», «Колледж «Сфера», «Дальневосточная», «Косарева», «Полковая», «Рынок «Перекресток», «Торговый центр», «Цирк», «Театр кукол», «Теплотехнический институт».

На линии будут работать 10 автобусов большого класса с интервалом движения 10-20 минут.

Трамвайные маршруты перенаправят по следующим направлениям:

№14: Областная больница – Кирова – ЧМК – ЦХП;

№15: Областная больница – Кирова – Горького – ЧТЗ;

№16: Депо № 2 – Кирова – Автовокзал;

№22: Депо № 2 – Кирова – Чистопольская.

Челябинск

