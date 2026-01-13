Пострадавшие в аварии в пригороде Челябинска подростки направлены на амбулаторное лечение

Троим школьникам, пострадавшим в ДТП в Сосновском районе, назначили амбулаторное лечение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , троих 13-летних подростков доставили после вчерашней аварии в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Эту информацию подтвердили в региональном минздраве.

По результатам обследования всех троих направили по домам, назначив им амбулаторное лечение.

Напомним, авария произошла вчера, 12 января, около 19:00 на 17-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» в Сосновском районе.

По предварительным данным, водитель школьного автобуса ПАЗ, следовавшего из поселка Рощино в Славино, не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и врезался в него.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров – два мальчика и девочка.

В Сосновском межрайонном следственном отделе СКР возбуждено уголовное дело.

Челябинск

