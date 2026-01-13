Четыре ребенка погибли, 15 пострадали в авариях в новогодние каникулы в Челябинской области

Причиной значительного числа ДТП с детьми на Южном Урале становится родительская беспечность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, за праздничные дни на территории региона произошло 14 ДТП с участием несовершеннолетних.

В этих авариях 4 ребенка погибли и 15 получили травмы.

Значительной части таких ДТП можно было бы избежать при неукоснительном соблюдении правил дорожного движения водителями, уверены в ГАИ.

Так, в ряде случаев причиной трагедий стало: несоответствие скорости конкретным условиями движения, выезд на полосу встречного движения в местах, где это запрещено, несоблюдение очередности проезда, нарушение водителями и пассажирами правил применения ремней безопасности. При том некоторые водители допускают систематические нарушения ПДД.

«В большинстве случаев за управлением транспортными средствами находились родители пострадавших детей», – отметили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

