Четыре ребенка погибли, 15 пострадали в авариях в новогодние каникулы в Челябинской области

Причиной значительного числа ДТП с детьми на Южном Урале становится родительская беспечность.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, за праздничные дни на территории региона произошло 14 ДТП с участием несовершеннолетних.
В этих авариях 4 ребенка погибли и 15 получили травмы.
Значительной части таких ДТП можно было бы избежать при неукоснительном соблюдении правил дорожного движения водителями, уверены в ГАИ.
Так, в ряде случаев причиной трагедий стало: несоответствие скорости конкретным условиями движения, выезд на полосу встречного движения в местах, где это запрещено, несоблюдение очередности проезда, нарушение водителями и пассажирами правил применения ремней безопасности. При том некоторые водители допускают систематические нарушения ПДД.
«В большинстве случаев за управлением транспортными средствами находились родители пострадавших детей», – отметили в силовом ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
