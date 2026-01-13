В 2025 году в Челябинске зафиксировали новый температурный рекорд

Челябинск побил температурный рекорд пятилетней давности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, минувший год стал в Челябинске самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

Средняя температура за год составила в областном центре +5,6 градуса по Цельсию, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекордсмена – 2020 года.

Положительные отклонения (от 0,1 до 6,0 градусов) средних месячных температур от норм наблюдались весь год. Исключением стал лишь июль, оказавшись холоднее нормы на 0,7 градуса. При этом особенно теплыми были месяцы холодного времени года.

Впрочем, пережить аномально жаркую погоду южноуральцам отчасти помогло в прошлом году обилие осадков: их уровень превысил среднемноголетнюю норму на 83 миллиметра. Это отличало 2025 год от 2020, оказавшегося более скудным на осадки.

Челябинск

