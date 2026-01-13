Горнолыжные курорты уральских металлургов вошли в пятерку лучших мест зимнего отдыха в России

Горнолыжные центры ММК вошли в ТОП-5 самых популярных курортов России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», горнолыжные курорты ММК «Банное» и «Абзаково» вошли в пятерку самых востребованных горнолыжных направлений России в этом зимнем сезоне согласно рейтингу, составленному национальным туроператором «Алеан».

Проанализировав данные по бронированиям зимнего сезона 2025-2026 годов, создатели рейтинга отдали курортам «Банное» и «Абзаково» четвертое и пятое места. Таким образом, по уровню востребованности южноуральские горнолыжки расположились рядом с крупнейшими туристическими кластерами страны: Сочи, Шерегешем и Архызом.

Высокий спрос на отдых на курортах ММК свидетельствует о качестве сервиса, развитой инфраструктуре и узнаваемости горнолыжных брендов Южного Урала, уверены представители компании.

«Банное» и «Абзаково» давно преодолели статус региональных центров, став значимыми точками притяжения федерального уровня. Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в модернизацию систем заснеживания и подготовки склонов, расширение гостиничного фонда и разнообразие зимних активностей обеспечивают стабильный интерес к курортам со стороны любителей горнолыжного спорта.

Ежегодно «Банное» и «Абзаково» посещают сотни тысяч гостей. Популярность этих направлений способствует росту туристического потока, стимулируя развитие смежных отраслей – транспорта, общественного питания, торговли и сферы услуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

