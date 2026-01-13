С начала года уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области снизился почти на 80 процентов

Наибольшее распространение на Южном Урале получил гонконгский грипп.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время в регионе отмечен сезонный подъем заболеваемости острыми респираторным и вирусными инфекциями, характерный для этого периода года.

За вторую неделю 2026 года (5-11 января) зарегистрировано 35,6 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения области, уровень заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей снизился на 77%.

Заболеваемость ОРВИ среди южноуральцев обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов гриппа А H3N2 (гонконгский грипп), парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции. Кроме того, лабораторные исследования фиксируют единичные случаи свиного гриппа (А H1N1) и гриппа В.

Напомним, с 10 декабря прошлого года в больницах и социальных учреждениях Челябинской области действуют ограничительные мероприятия в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ.

