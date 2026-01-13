Катки в парках Челябинска закрывают из-за морозов

Из-за грядущих морозов катки в Челябинске уходят на выходной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , каток, действующий в парке имени Гагарина, не будет работать завтра, 14 января. Об этом представители учреждения сообщили в его аккаунтах в социальных сетях.

Причиной временной остановки работы катка в парке назвали прогнозируемые в регионе аномальные морозы.

Кроме того, о закрытии катка 14 и 15 января сообщили в Городском саду имени Пушкина. Его объяснили «техническими причинами».

Напомним, ранее синоптики сообщили о наступлении на Южный Урал аномальных морозов. Так, по информации Челябинского гидрометцентра, в ночь на среду, 14 января, в Челябинске ожидается 30-32 градуса мороза, завтра днем синоптики обещают -25, -27 градусов по Цельсию. Ночью 15 января столбик термометра может опуститься к отметкам -33, -35. Днем четверга ожидается 24-26 градусов ниже нуля.

Морозной будет и ночь на пятницу, 16 января, когда температура может опуститься до 30 градусов мороза. Днем, по прогнозу синоптиков, ожидается -19, -21 градус.

Челябинск, Виктор Елисеев

