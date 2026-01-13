В новогодние каникулы челябинцы предпочитали говорить, а не писать

Новогодние звонки объединили поколения южноуральцев.

Во время новогодних каникул челябинцы предпочли общаться с близкими, а не писать сообщения. Голосовой трафик вырос в это время на 19%, а всего жители региона проговорили более 73 лет, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных.

Пик голосового общения, по традиции, пришелся на 31 декабря (14% от всех минут на звонки в период праздников). В среднем жители Челябинской области говорили 11,6 минуты, что соответствует общероссийским показателям.

Кстати, самыми разговорчивыми в стране оказались жители Карачаево-Черкесии (21,5 минуты).

Активнее других звонили близким челябинцы в возрасте 35-44 лет – на них пришлось 25% всех пользователей голосовой связи. Чуть реже это делали южноуральцы 45-54 лет (23%), а третью строчку заняла аудитория 65+ (20%). При этом именно старшее поколение поздравляли чаще других: на пожилых россиян пришлось около четверти всех входящих звонков.

Молодые люди 14-24 лет заметно реже выбирали голосовое общение (на них приходится лишь 2%). Зато именно они чаще других становилась инициаторами звонков: исходящих вызовов у этой категории оказалось больше.

Активность старшего поколения проявилась и в мобильном интернете. На пользователей старше 65 пришлось 21% всего использованного трафика. А вот доля абонентов 14-24 лет составила лишь 6%. Лидерами по объему интернет‑трафика в новогодние каникулы ожидаемо стали челябинцы 35-44 лет (35%), далее следуют абоненты 45-54 лет (24%) и 25-34 лет (15%).

Всего же жители России проговорили за каникулы более четырех миллиардов минут, что соответствует 8285 годам непрерывного общения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube