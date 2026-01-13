Челябинск вошел в пятерку лидеров роста цен на вторичное жилье

Цены на «вторичку» в Челябинске взлетели на 15%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , из 50 крупных городов России лишь в одном в прошлом году снизились цены на квартиры на вторичном рынке. Об этом пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

«Белой вороной» в 2025 году стал Новокузнецк, где жилье подешевело, в среднем, на 2% – до 92,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Лидером по росту стоимости «квадрата» на вторичном рынке стала Махачкала, где цена выросла за год на 25% (до 120,9 тысячи рублей). Далее следуют Курск (109,9 тысячи рублей, +24%) и Ижевск (+16%, до 97,7 тысячи рублей).

Четвертое место занял Челябинск. Здесь цена квадратного метра жилья на вторичном рынке увеличилась до 102,3 тысячи рублей (+15%). Замыкают пятерку Набережные Челны и Калининград, где стоимость «вторички» выросла на 14% (116,4 тысячи рублей и 137,3 тысячи рублей за квадратный метр соответственно).

В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 10%. В столице России стоимость «квадрата» увеличилась до 355,8 тысячи рублей, в северной Пальмире – до 228,9 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

