11-летний магнитогорец умер после операции на сердце. Дело взял на контроль глава СКР

Центральный аппарат СКР взял на контроль расследование уголовного дела о гибели ребенка из Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , о ненадлежащем оказании медицинской помощи 11-летнему мальчику в Челябинске в аккаунте Следственного комитета России в социальных сетях заявили родители южноуральца.

По словам магнитогорцев, в октябре прошлого года ребенку, страдающего врожденным заболеванием сердца сделали плановую операцию в кардиоцентре. После этого состояние мальчика стало ухудшаться. Родители магнитогорца считают, что врачи своевременно не отреагировали на ухудшение самочувствия ребенка. Позднее его перевели в другое лечебное учреждение. Но в декабре мальчик скончался.

По словам родителей ребенка, после операции в челябинской больнице у их сына остановилось сердце. В результате его пришлось перевести в Москву, где мальчику сделали пересадку сердца. Операция была успешной, но у ребенка началась пневмония, а потом – и сепсис. Спасти его не смогли.

В следственном управлении СКР по Челябинской области после смерти ребенка возбудили уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Константину Правосудову доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube