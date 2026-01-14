14 января ожидаются следующие события – Челябинск

14.01.2026, среда

10:30 Челябинск – Гостиная психолога (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Час мужества «Незабытый подвиг» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Встреча маленьких интеллектуалов «Познавайка» для детей 2,5-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:00 Челябинск – Встреча «Джек Лондон. Моряк в седле» в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация по административному, трудовому, жилищному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Мастер-класс «Рождественский сувенир» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская 10а)

14:00 Челябинск – Музыкально-игровая программа «Волшебный книжный хоровод» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Библиотечный вечер «Святочные гадания» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

14:00 Челябинск – Квест-игра «День детских изобретений» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7) (по записи)

14:00 Челябинск – Поэтический час «Рождественская поэзия» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Открытие выставки Василия Юшина «Каменная река»: панно из камня в технике рельефная мозаика, скульптурные композиции, сочетающие дерево и камень, ювелирные изделия (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

16:00 Челябинск – Концертная программа «Рождественские посиделки» с участием квартета «Вдохновение» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Встреча «Новогодний хоровод новинок» в литературном клубе «О книгах по душам» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

18:00 Челябинск – «Нейросети для начинающих: от основ до практики»: обучающий мастер-класс по работе с нейросетями (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

18:30 Челябинск – Мюзикл «Снежная королева» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3) (вход свободный)

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube