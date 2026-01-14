В школах Челябинска отменили занятия из-за мороза

Большинство школьников в Челябинске сидят дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 14 января, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 7 классы первой и второй смен.

Ночью 14 января температура воздуха в областном центре опускалась местами к отметке в 30 градусов мороза. Днем, по прогнозу Челябинского гидрометцентра, ожидается 25-27 градусов ниже ноля, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

