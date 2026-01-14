В центре Челябинска выставили на продажу исторический памятник

Дом экс-руководителя парткома Челябинской области выставили на продажу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , собственник продает двухэтажное здание, расположенное в начале улицы Цвиллинга.

Дом Рындина, признанный объектом культурного наследия Челябинской области, был построен в 1934 году в стиле конструктивизма. В 1935-36 годах здесь жил первый секретарь Челябинского обкома ВКП(б) Кузьма Рындин, один из организаторов массовых репрессий 1930-х годов на Южном Урале.

В советское время в здании располагалось Бюро по трудоустройству и информации населения. После развала СССР оно также долгое время было связано со службами занятости: друг друга здесь сменяли муниципальное предприятие «Временная работа», городское бюро занятости населения, кадровое агентство службы занятости населения Челябинской области.

Позднее дом оказался в частных руках. В последние годы в нем находились различные заведения общепита. В настоящее время в здании действуют бар и караоке-клуб.

Памятник истории уже пытались продать: в декабре минувшего года хозяева просили за него 51 миллион рублей. Теперь его выставили на продажу за 62 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

