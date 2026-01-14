Самыми популярными именами новорожденных на Южном Урале стали Михаил и Мария

В Челябинской области значительно изменились топ-5 популярных мужских и женских имен новорожденных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, в первые две недели января нового года в в регионе девочек родилось больше, чем мальчиков.

«Это явление уникально, ведь последние годы ситуация была противоположной, и именно мальчиков рождалось больше», – отметили чиновники.

Бессменным лидером среди мальчиков остается имя Михаил, символизирующее силу и уверенность. Однако настоящим прорывом стало появление в первой пятерке имен Мирон и Иван, которые стремительно взлетели с восьмой и десятой позиций, соответственно. Среди редких можно отметить имена Гордей, Левон, Радмир, Фидан и Раффи.

Среди женских имен с пятого на первое поднялось имя Мария. Также впервые в пятерку лидеров вошли имена Александра и Вера – в прошлом году они не входили даже в первую десятку. Среди редких женских имен выделяются Иветта, Аэлита, Амелия, Аделина и Аурика.

Челябинск

