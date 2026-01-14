Температура воздуха на Южном Урале опустится до 40 градусов мороза

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, ночью и утром 15 января на территории Южного Урала ожидаются сильные морозы местами до -40 градусов.

Жителям региона на фоне аномального похолодания рекомендуют надевать теплую одежду и нескользящую обувь и исключить длительное пребывание на морозе.

«Если начали замерзать, согрейтесь в помещении или горячим напитком. Будьте внимательны за рулем, соблюдайте дистанцию и правила дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра», – настоятельно призывают в ведомстве.

Оказавшимся в затруднительном положении южноуральцам рекомендуют обращаться по телефонам экстренных служб: 101, 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

