Челябинская область вошла в десятку регионов-лидеров по отказам в розничных кредитах

Больше 80% южноуральцам отказали в кредитах на конец 2025 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Национального бюро кредитных историй, в целом по России доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в декабре 2025 года составила 81,9%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7%. При этом по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель, напротив, немного сократился – на 0,8%.

Чаще всего кредиторы отказывали жителям Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,2%) и Омской (83,1%) областей. Замыкают пятерку Алтайский (83,0%) и Краснодарский (82,9%) края. Челябинская область заняла в рейтинге десятое место – кредитные организации дали от ворот поворот 82,4% южноуральцам.

Наиболее благосклонно заимодавцы относились к жителям Удмуртии (78,1% отвергнутых заявок), Нижегородской (78,2%), Воронежской (78,4%) и Белгородской (78,7%) областей, а также в Приморского края (78,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель отказов также оказался ниже среднего, составив 79,0% и 79,4% соответственно.

Южный Урал оказался в верхней части рейтинга и по динамике роста доли отказов, разделив с Воронежской и Омской областями с 11 по 13 места (рост на 3,6% за год). По этому показателю топ-5 возглавила Москва (+5,7%). За нею следуют Татарстан (+5,3%), Самарская область (+5,0%), Санкт-Петербург (+4,7%) и Подмосковье (также +4,7%).

«Одобрение розничных кредитов в конце года стабилизировалось, но по-прежнему находится на очень низком уровне, – считают в НБКИ. – Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня и стабилизации полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества».

При этом конкуренция в борьбе за жителей России с высоким уровнем кредитоспособности у банков только нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет 57%, отметили в бюро.

Челябинск

