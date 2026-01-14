Экс-главе анткоррупционного отделения полиции в Калининском районе Челябинска вынесли еще один приговор

Бывший челябинский полицейский получил дополнительный приговор за взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции на территории Калининского района Челябинского соответствующего отдела городского УМВД признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Это уже второй приговор, вынесенный экс-полицейскому. На сей раз речь шла и получении им в январе 2022 года от бизнесмена 250 тысяч рублей. Деньги через посредника силовик получил за возврат изъятой в ходе рейда никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления.

Суд приговорил челябинца к 7,5 годам в колонии строгого режима и штрафу в 750 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных органах, органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях сроком на четыре года. Кроме того, бывший полицейский лишился погон капитана полиции.

В апреле 2024 года южноуральца признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. По данным следствия, в период с 1 ноября по 5 декабря 2022 года он получил от своего приятеля 100 тысяч рублей. За это он помог ему забрать у бухгалтера коммерческой организации деньги и квартиру, так как директор фирмы решил, что та похитила принадлежащее предприятию имущество.

При содействии полицейского в отношении женщины возбудили уголовное дело. А когда у нее дома проходил обыск, силовик, угрожая, потребовал возместить его приятелю потерянное имущество. Напуганные бухгалтер и ее супруг переоформили квартиру, находящуюся в их собственности, на директора коммерческой организации, а также передали вымогателям более 4 миллионов рублей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube