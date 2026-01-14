«Дом рушится на глазах». В челябинской пятиэтажке третий месяц хлещет кипяток

Многоэтажный дом в Челябинске несколько месяцев размывают потоки горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , жители дома №28 по Свердловскому проспекту в Челябинске опасаются за свою жизнь. Об этом он написали в паблике «Текслер, помоги», обращаясь ко всем ответственным инстанциям.

«Наш дом рушится на глазах, а нас игнорируют!» – взывают отчаявшиеся горожане.

По словам челябинцев, авария в подвале пятого подъезда многоквартирного дома произошла еще 20 октября прошлого года. И по сей день в подвале хлещет кипяток. «Это не просто неудобство – это прямая угроза жизни и безопасности всех жителей», – подчеркивают южноуральцы.

Постоянный поток горячей воды размывает фундамент, разрушает несущие конструкции и перекрытия подвала, говорят челябинцы. «Мы всерьез опасаемся, что в любой момент может произойти обрушение конструкций подъезда», – признаются они.

Многочисленные обращения в управляющую организацию, ГИС ЖКХ, администрацию города, прокуратуру и Следственный комитет ситуацию не меняют. «Нас кормят обещаниями, пока дом разрушается, – сетуют челябинцы. – Нас лишают веры в справедливость и безопасность».

Авторы обращения требуют немедленного выезда аварийной бригады для локализации аварии, публичного разбора бездействия всех причастных организаций (управляющей компании, ресурсоснабжающей организации и контролирующих органов). Также горожане настаивают на проведении независимой экспертизы конструкций подвала и фундамента на предмет повреждений и угрозы обрушения. Наконец, челябинцы требуют возбудить административное или уголовное дело по факту халатности и бездействия, поставивших под угрозу жизнь людей.

«Мы не хотим стать жертвами чьего-то преступного равнодушия. Мы живем в состоянии страха. Наш подъезд может рухнуть. Спасите наши души!» – заявляют южноуральцы.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube