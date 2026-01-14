В Челябинске нашли один из самых аварийных перекрестков в России

Челябинск вошел в число антилидеров рейтинга самых аварийных перекрестков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , перекресток располагается в Курчатовском районе областного центра, на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина.

Рейтинг самых аварийных перекрестков России составили эксперты Центра компетенций городской среды компании «‎СпецДорПроект».

Список мест с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими возглавил Саратов, где на перекрестке проспекта Строителей и улицы Академика Антонова за последние 11 лет произошло 90 аварий (11,6 аварии в год за последние 5 лет).

Далее следует пересечение проспекта Карла Маркса и улицы Масленникова в Омске (79 аварий за 11 лет, 10,4 аварии в год за последние 5 лет).

На третьем месте – челябинский перекресток, где за 11 лет произошло 66 аварий (8,6 аварии в год за последние 5 лет). Оценивая опасность этого места концентрации ДТП эксперты отметили, что здесь три и более раз в год происходит столкновение автомобилей (экстремальный класс опасности). Высока также вероятность попадания под машину пешеходов (в среднем, 1,4 случая в год). Примерно раз в год здесь возможно падение пешехода. Вероятность же аварий с участием велосипедистов на этом перекрестке низкая (1 раз в 2 года). А ДТП с участием средств индивидуальной мобильности возможны раз в пять лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

