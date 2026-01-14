Бывший вице-мэр Троицка осужден за торговлю должностями

В Челябинской области вынесли приговор бывшему вице-мэру Троицка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал 47-летнего экс-замглавы Троицка по городскому хозяйству Андрея Андреева виновным в получении взятки в значительном размере.

Деньги чиновник получил в первой половине августа 2024 года, когда исполнял обязанности главы города. За это он устроил взяткодателя на должность администратора парка культуры и отдыха имени Томина, а также оказывал ему общее покровительство. Уголовное дело в отношении работника парка выделено в отдельное производство.

Преступление было выявлено сотрудниками антикоррупционного управления регионального полицейского главка при содействии областного УФСБ России и силовой поддержке Росгвардии.

Суд приговорил бывшего вице-мэра к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления на 2 года 10 месяцев.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube