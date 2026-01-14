Челябинский камерный театр в начале марта закроют на длительную реконструкцию

Через полтора месяца Челябинский камерный театр закроется на ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 5 марта текущего года камерный театр в Челябинске временно прекратит работу в своем здании. Эту информацию подтвердили в учреждении.

В здании начнется масштабная реконструкция. Контракт на проведении работ власти Челябинской области заключили в конце декабря прошлого года с компанией из Санкт Петербурга.

Здание, расположенное по адресу: улица Цвиллинга, 15, и имеющее статус объекта культурного наследия регионального значения, планируется отреставрировать и провести в нем капитальный ремонт.

В рамках контракта стоимостью 119,4 миллиона рублей, необходимо будет модернизировать малую и большую сцены, заменить звуковое и световое оборудования, провести реставрацию дверей и лестницы, перепланировку санузлов и административных помещений. Также в планах подрядчиков замена кровли, обновление труб, инженерных сетей и конструкций пола зрительного зала. Завершить работы планируется к сентябрю 2027 года.

На время капитального ремонта часть постановок Челябинского камерного, возможно, будут перенесены на другие площадки.

Челябинск, Виктор Елисеев

